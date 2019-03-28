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Hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu

Erzurum’un Oltu İlçesinde etkili olan hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.

Erzurum'un Oltu İlçesinde etkili olan hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.


Edinilen bilgiye Oltu Halitpaşa Mahallesi kumlu tepe sokakta Selami Düzgün'e ait ahır ve samanlık hortum sonucu çatısı uçtu.


Selami Düzgün ahırda büyükbaş hayvanlarının bakımını yaptığı sırada çıkan hortumla şaşırdığını ve bir anda kendi kapıya attığını belirterek, “Yaklaşık beş dakika falan sürdü. Çok korktuk. Ahır içerisinde bulunan hayvanlarım üzerine toprak döküldü. Hayvanlar huzursuz oldular şükürler olsun can kaybı olmadı” dedi.

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