Hukuk Fakültesinde yapılan, Türkiye Emlak Vergisinin Verimliliği Çalışması SSCI'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde yapılan “Property Tax Efficiency in Turkey: Türkiye Emlak Vergisinin Verimliliği” adlı çalışma, Social Sciences Citation Index'te (Web of Science-SSCI) taranan Lex Localis Institute for Local Self-Government dergisinde yer aldı.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında yer alma hedefine ulaşması için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda düzenlediği birçok uluslararası sempozyum ve kongrenin yanı sıra öğretim üyelerinin yapmış oldukları araştırmalar ile de bu amaca uygun adımlar atan Atatürk Üniversitesi, bu sayede dünyanın önde gelen sıralama kuruluşlarında yükselişini sürdürüyor ve saygın dergilerde kendisine yer buluyor.

30 Ülkeden 61 Akademisyen Katkı Sundu

Bu kapsamda son olarak Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Alpertunga Avci, Social Sciences Citation Index'te (Web of Science) taranan Lex Localis Institute for Local Self-Government tarafından yayınlanan, 30 ülkeden 61 akademisyenin 31 makale (bölüm) ile katkı sunduğu “Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia: Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya'da Emlak Vergileri ve Emlak Piyasaları” adlı çalışmada, “Property Tax Efficiency in Turkey: Türkiye Emlak Vergisinin Verimliliği” ile yer aldı.

Önümüzdeki On Yılın İhtimalleri Değerlendirildi

Bilim dünyasına ülkemizin de adının yer aldığı bir çalışma ile katkı sunmanın mutluluk verici olduğunu aktaran Doç. Dr. Mehmet Alpertunga Avci, kaleme aldığı eser hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Kitabın geneliyle uyumlu olarak; Türkiye'de emlak vergisinin tarihi gelişimi ile anlatımına başladığı çalışmasında, emlak vergisinin pozisyonunu, yasal ve yapısal çerçevesini, yönetimini, gelir verimliliğini, yapısal sorunlarını ve yapısal sorunların giderilmesine yönelik potansiyel reformları ele aldığını ve muhtelif tespit ve tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Avci, devamında ise Türkiye'de emlak (gayrimenkul) piyasasının gelişimi, yapısı, piyasadaki yerli ve yabancı büyüklüğü ve potansiyeli hakkında nicel ve nitel analizlere dayalı bilgi ve tespitlere yer verdiğini söyledi.

Belediyeler için büyük önem taşıyan emlak vergisi verimliliği ile doğrudan ilgili olan ve dünyanın en büyük üçüncü gayrimenkul piyasası olan Türk gayrimenkul piyasasının bünyesinde, orta ve uzun vadede büyük bir gelişme potansiyeli barındırdığı ve çok uluslu şirketlerin yakın ilgisini çektiği tespitinde bulunan Doç. Dr. Mehmet Alpertunga Avci sonuç olarak, gayrimenkul sektöründe devam eden gelişmeye paralel olarak, önümüzdeki on yılda emlak vergisi verimliliğinde belirgin bir gelişme yaşanmasının kuvvetli ihtimaline vurgu yaptı.

Rektör Çomaklı: “Tüm Birimlerimiz, Akademisyenlerimizin Hizmetindedir”

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm çalışmalarının uluslararası boyuta taşınmasını sağlamak ve ülkemizin gerek bölgesinde ve gerekse dünyada bilim ve teknoloji lideri olma adımlarına ivme kazandırmak amacıyla Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğünü kurduklarını hatırlatan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yine bu kapsamda Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi, Akademik Yazım Destek Ofisi ve Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisini geniş imkanlarla akademisyenlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

64 yıllık tecrübesi ile saygın eğitim kurumları arasında yer alan Atatürk Üniversitesinin son yıllarda bilimsel çalışmalar ile başarı sıralamasında üst basamaklara yükseldiğini dile getiren Rektör Çomaklı: “Bu doğrultuda yapmış olduğu çalışma ile üniversitemizin uluslararasılaşmasına katkı sunduğu için Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Alpertunga Avci'ya teşekkür ediyor, başarısından dolayı kendisini kutluyorum” dedi.