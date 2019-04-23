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Hukukçular, köy çocuklarını sevindirdi

Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aşkale ilçesinin Dereköy İlköğretim Okulu’ndaki çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aşkale ilçesinin Dereköy İlköğretim Okulu'ndaki çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Hukukçular tarafından hediye edilen hakim, savcı ve avukat cübbelerini giyen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.


Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu'ndaki avukatlar, Aşkale ilçesinde ki Dereköy ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Çevre köylerden taşımalı eğitimle Dereköy'e gelen 160 öğrencinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan hukukçular, öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Ayrıca çocukların bedenine uygun olarak diktirilen hakim, savcı ve avukat cübbesi, giydirildi. Giydikleri cübbe içerisinde mutlulukları gözlerinden okunan çocukların, hayalleri gerçekleştirildi. Çocukların bayram coşkusuna ortak olan hukukçular, öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.


Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi de pano olarak yaptırılarak okula hediye edildi. Hukukçular, "Bu vesileyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramını tekrar kutluyoruz. Bu bayramı çocuklarımıza hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla yad ediyoruz" dediler.

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