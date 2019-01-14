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Hüsamettin Ceylan eşini kaybetti

Erzurumlu ses sanatçısı Hüsamettin Ceylan’ın eşi Semra Ceylan son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurumlu ses sanatçısı Hüsamettin Ceylan'ın eşi Semra Ceylan son yolculuğuna uğurlandı.


Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Semra Ceylan dün vefat etti. Ceylan'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Lala Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.


Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, ETB Başkanı Hakan Oral, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, sanatçılar, basın mensupları, yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı.


Sanatçı Hüsamettin Ceylan eşinin cenaze töreninde dostlarının yardımıyla ayakta durabildi.

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