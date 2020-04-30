Hüseyin Üneş, “Bizlerin düşüncesinden ziyade devletin alacağı kararları uygulamamız lazım”

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş liglerin başlamasıyla ilgili başkanların ve kulüp yöneticilerinin düşünceleri yerine devletin ve Bilim Kurulu'nun düşüncelerinin önemli olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve ekibinin futbolcularla yakından ilgilenerek onlara bu süreçte bireysel antrenman konusunda yardımcı olduklarını ifade eden Üneş,“ Geniş bir kadromuz var. Yaklaşık 8 yabancı futbolcumuz var. Bu 8 yabancıların 6'sı Erzurum'da kaldı. Tesislerimizi onlara yakın olduğu için kullanmalarına izin verdik. Diğer 2 yabancıda Türkiye'de, kimse yurt dışına gitmedi. Mehmet Hocamız ve ekibi futbolculara bireysel programlar veriyorlar. Kendi imkanlar doğrultusunda futbolcular antrenman yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Liglerin geleceği hakkında en doğru kararı devletin ve Bilim Kurulu'nun vereceğini kaydeden Üneş,“ En son Fransa'da ligler tescil edildi. Ondan öncede başka ülkeler tescilledi. Biz başkanlar olarak farklı fikirlerde bulunduk. Dünya olarak çok ciddi bedeller ödedik. Bizlerin düşüncesinden ziyade devletin alacağı kararları uygulamamız lazım. Bu işi en iyi yöneten ülkelerin başında geliyoruz. Bilim Kurulunun vermiş olduğu kararlar sayesinde bu günlere geldik. O yüzden bizlerden ziyade bu konuda verilecek raporlar doğrultusunda karar verilmesini istiyoruz. Herkes kendi takımının konumu doğrultusunda fikir beyan ediyor. Haziran'ın 13-14'ü olarak konuşulduğu için bizde kendimizi ona hazırlıyoruz. Biz 1 Mayıs'ta yapılacak olan açıklamayı bekliyoruz. Bizlere şuanda gelmiş kesin bir bilgi yok” şeklinde konuştu.