Hüseyin Üneş: "Bu hakemler olduğu sürece Erzurumspor değil Türk futbolu küme düşecek"

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, bu sezon yaşadıkları hakem hatalarını eleştirerek, "Eğer sezon sonu aynı şeyler olup, Erzurumspor ligden düşerse Türk futbolu küme düşecek. Bu hakemler olduğu sürece Erzurumspor değil Türk futbolu küme düşecek" dedi.

BB Erzurumspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, basın mensouplarının yanıtladı. Kasımpaşa maçını değerlendiren Üneş, yenilen ikinci golde VAR kamerasının yanlış açıdan çekmesinin sezon başından beri yapılan en büyük hata olduğunu ifade ederek, "Kasımpaşa maçında ofsayt kararını görmüyorlar. VAR kamerasını yabancı bir şirket yapmış. Ben buna inanmıyorum. Hakem VAR olmasa bile bu pozisyonu göremiyorsa sen bu adama niye bu maçı veriyorsun. Benim sezon başından berri 15-20 puanım gitmiş. Bunu yaparak bunların kolunu kanadını kırayım diyorlar. Hakemlik biraz da görme sanatıdır. Sen bunu göremiyorsan yapma bu işi. Neresinden bakarsan sıkıntı. Bizim golümüzü iptal etmek için Trabzon'da 5 dakika durdular. Burada da incele ama yapmadılar. Biz bu maçtan sonra MHK'dan bir açıklama gelecek mi diye bekledik. Bu pozisyon sezon başından beri yapılan en büyük hatadır. Bundan sonra ki en büyük hata yine bize yapıldı. Akhisarspor maçında golümüzü vermediler. Neymiş yayıncı kuruluş VAR'ın fişini çekmiş" diye konuştu.

"Her maçtan önce MHK'yi arıyorum"

Her maçtan önce Merkez Hakem Kurulu'nu arayarak 'Adalet istiyoruz' dediğini belirten Başkan Üneş, "Sezon başı itibari ile hazırlık yaptık. Bu sene Erzurumspor'un başına gelenleri herkese göstereceğiz. Kimse kimseyi kandırmasın. Bazı maçlarda hakem hataları olur ama ben her maçtan önce MHK'yi arıyorum, diyorum ki onlara biz sadece adalet istiyoruz. Sezon başından beri her hafta Erzurumspor'a hata yapılıyor. 'Elimde ki en iyi hakemi size veriyorum' diyor yine aynısı oluyor. Taraftarlarımız binlerce kilometre gidiyor. Bunun için mi? Hakemler binlerce para alıyor, hepsine afiyet olsun” şeklinde konuştu.

"Hakkımız hepsine haram olsun"

Üneş hakemlere hakkını helal etmediğini, yapılanların da hakem hatası olmayıp kasten yapıldığını düşündüğünü vurgulayarak, "Mustafa Çulçu MHK'ye geçmeden önce en son yaptığı programda Ziya Paşa'dan bir söz söyledi. 'Sen herkesi kör, herkesi sersem mi sanırsın ?' diye. Ben de şimdi diyorum Hüseyin Gökçek'e 'Sen Erzurumluyu kör, Erzurumluyu sersemi sanırsın?', Özgür Yankaya'ya soruyorum 'Sen Erzurumluyu kör, Erzurumluyu sersem mi sanırsın', Arda Kardeşler'e de aynısını soruyorum. Hakkımız hepsine haram olsun. Hiçbir şekilde bunların hakem hatası olduğuna inanmıyorum kasti olarak yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Erzurumspor ligden düşerse Türk futbolu küme düşecek"

Erzurumspor hakemler yüzünden küme düşerse Türk futbolunun küme düşeceğini kaydeden Başkan Hüseyin Üneş, "Herkesin bir hesabı var. Allah'ın da bir hesabı var. Ben hakemleri Allah'a havale ediyorum. Biz bu hakemleri maçlarımızda istemiyoruz. Samimiyetlerine inanmıyoruz. Benim hakkımı, hukukumu elimden aldılar. Erzurumlu çocukların haklarını, hukuklarını götürdüler. Hep beraber omuz omuza sahadaki 12 kişiyi yeneceğiz. Gerideki kalan maçları kazanıp, bu ligde kalacağız. Eğer sezon sonu aynı şeyler olup Erzurumspor ligden düşerse Türk futbolu küme düşecek. Bu hakemler olduğu sürece Erzurumspor değil Türk futbolu küme düşecek” açıklamalarında bulundu.