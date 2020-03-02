Hüseyin Üneş, “Sezon sonu ipi göğüsleyen taraf biz olacağız”

Ayrıca Üneş sezon sonu Süper Lig hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatayspor maçını kazanarak liderliğe biraz daha yaklaşmak istediklerini belirten Üneş, “Ligin ilk devresini bitirdiğimizde takımımız liderin arkasında ikinci sıradaydı. Liderin 6 puan arkasındayken, en yakın takipçisi ile 2 puan fark vardı. Bugüne kadar geride 25 hafta kaldı. Şuanda lidere 2 puan daha yaklaşırken aşağıda ki en yakın takipçilerimize de 2 puan daha fark açarak puan farkını 4'e çıkardık. Ligi lider bitirmek açısından önümüzde ki hafta oynayacağımız Hatayspor maçı var. Bu maç 6 puanlık bir maç diyebiliriz. Bu süreci hep birlikte en doğru şekilde yönetmek zorundayız. Eğer bir aksilik olursa hep beraber üzülürüz” dedi.

“Biz rakiplerimizden daha iyi durumdayız”

Şampiyonluk hedefinin hem taraftarı, hem futbolcuları strese soktuğunu kaydeden Üneş, “Hedefe oynamanın sadece sahada ki mücadelesi değil, psikolojik mücadelesi de çok önemli. Bizim sezon başında camiamıza verdiğimiz mesajlarda bir daha geri dönmemek üzere Süper Lig'e çıkacağımız vardı. Bununla birlikte taraftarımızın heyecanı ve beklentisi en üst düzeye çıktı. Bu beklenti sterside beraberinde getiriyor. Hep beraber geriliyoruz, hep beraber üzülüyoruz. Puan kayıpları bu ligde hep var. Rakiplerimiz bizden daha fazla puan kaybetmiş. Genel itibariyle biz onlardan daha iyi durumdayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de biz daha az hata yapacağız. Sezon sonu itibariyle de ipi göğüsleyen taraf olacağız. Bunu olan inancımız maksimum seviyededir” şeklinde konuştu.

“Yabancı oyuncular bu kadar başarılı bir takımın eleştirildiğini görünce inanamıyorlar”

Takımın son 5 yılın en başarılı sezonunu geçirmesine rağmen taraftarların inanılmaz şekilde eleştirilerde bulunduğunu ama bu dönemde desteğe ihtiyaçları olduğunu aktaran Hüseyin Üneş, “Adana'da kaybettiğimiz 2 puandan sonra gerçekten yaşanılanlar çok iyi olmadı. Bir kısmı iyi niyetle yapılıyor, üzüldükleri için yapıyor taraftarlarımız bundan hiç şüphemiz yok. Ama bakıyorum belki Erzurumlu bile olmayıp sosyal medyada 3-5 sahte hesap açıp bunun üzerinden algı operasyonu yapıyorlar. Bunlar takımın moral ve motivasyonunu aşağı çekerken, duygusal davranan, iyi niyetli arkadaşlarımızda üzüntüye kapılarak bu olumsuzluğa istemeseler de destek veriyorlar. Ayrıca son almış olduğumuz galibiyetten sonrada inanılmaz derecede takımımıza eleştiriler yapılıyor. Takımda 6-7 tane yabancı oyuncumuz var onlarla konuşunca bize kabul edilebilir gibi değil diyorlar. Profesyonel ve inanılmaz kariyerli futbolcu bunlar. İnanamıyoruz neden böyle yapıyorlar diyorlar. Bu takım 8 hafta kalmış liderin hemen arkasında ikinci sırada bu yapılanlar neden acaba diyorlar. Gerçekten algılamakta zorluk çekiyorlar. Bu futbolcuların performansı doğrultusunda şehrimizin ve bizlerin kaderi belli olacak. Bizde kendi tarafımızdan bakıyoruz. Evet kaybedilen puanlar var bunlara üzülüyoruz. 10 puan önde olmayı herkesten çok biz istiyoruz. Ama şöyle bir gerçek var ki bu takım son 5 yılın en başarılı sezonunu geçiriyor. Eleştirilerin boyutunu abartan taraftarlarımız var. Arkadaşlarımız çalışıyor bir ikisini dava edecekler. Futbolcuların ne annesi kalmış, ne eşleri kalmış. Sebebi ne bunun anlamıyorum. Biz bizle birlikte düştüğümüz takımların önündeyiz şuan. Anlamış değilim ne yapılmaya çalıştığına.” açıklamalarında bulundu.

“İbrahim taraftardan özür dileyecek”

Dün oynanan Menemenspor maçında taraftarla tartışarak oyundan çıkan İbrahim'in taraftardan özür dileyeceğini de ifade eden Üneş,“ Futbolcumuzun yaptığını doğru bulmuyorum. İbrahim'de çıkıp taraftarımızdan özür dileyecek. Büyük Erzurumspor taraftarı bundan önce olduğu gibi bundan sonrada kendisini destekleyecektir. Her hangi bir yaptırım kararı olacaksa da bunu yöneticiler olarak toplanıp düşünürüz” dedi.