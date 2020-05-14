Hüseyin Üneş, “ Söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Allah yardımcımız olsun”

BB Erzurumspor'da 4'ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada,” Söyleyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklar. Allah yardımcımız olsun” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor yapılan Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı.

Testlerin pozitif çıkması üzerine sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş şu ifadelere yer verdi;

“Takımımız toplandıktan sonraki ilk testte 78 kişinin tamamının sonucu negatifti. Bugünkü test sonucunda 11 pozitif vakamız var. Tedavileri için hastaneye sevk ettik. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklar. Allah yardımcımız olsun”