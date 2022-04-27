Husumetliler trafikte önce silah çekti, sonra sopalarla kavga etti

Erzurum'da aralarında husumet bulunan kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce önce silah çekildi, ardından soplarla kavga edildi. Olayda bir kişi yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yakutiye ilçesi Tortum Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. husumetlisi olduğu akrabaları M.E.G. ve E.G. ile trafikte karşılaştı. Aralarında sözlü tartışmanın başlaması üzerine iddiaya göre, Y.G. araç içerisinden silahını göstererek karşı tarafa tehditler savurdu. Ardından aracıyla yoluna devam eden Y.G.'nin önü M.E.G. ve E.G. tarafından araçla kesildi. Araçtan inen şahıslar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavga da araçların camları kırılırken Y.G. başından yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Y.G. olay yerinde ambulansta tedavisinin yapılmasının ardından M.E.G. ve E.G. ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.