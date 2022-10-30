İbrahim Üzülmez: "Zor bir maçtı, iyi bir galibiyet aldık"

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez Erzurumspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı, iyi bir galibiyet aldık. Golün o dakikada gelmesi mutluluğumuzu daha çok artırdı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Eyüpspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok zor bir deplasman olduğunu ifade eden Üzülmez, "Bizim için değerli bir galibiyet. İyi bir galibiyet aldık. Golün o dakikada gelmesi mutluluğumuzu daha çok artırdı. Kolay maç olmayacağını maç öncesinden söylemiştim. Zor bir maç olacaktı çünkü rakibin oyuncu kadrosuna baktığımız zaman hakikaten daha önce Süper Lig'de oynamış güçlü rakibe karşı oynamak hele ki Erzurum deplasmanında mücadele etmenin çok kolay olmayacağını söylemiştim. Nitekim bizim adımıza zor bir maç geçti" dedi.

Çok fazla pozisyonun olmadığı, mücadelenin ön plana çıktığı bir müsabaka olduğunu söyleyen Üzülmez, "Mete'nin böyle bir gol atması, bizleri çok mutlu etti. O dakikada atılan gol ve jeneriklikte bir gol attı. Açıkçası Mete'nin bu golleri hafta içinde genç kalecileri alarak çalışmasına şahidim Allah da bugün nasip etti. Kendisi de bizler de çok mutlu olduk. Oyun içinde geliştirmemiz gereken noktalar var. Özellikle hücum varyasyonlarında kaliteli oyuncularımız olmasına rağmen biraz daha üretken olabilirdik. Biraz daha o bölgede zenginlik katabiliriz ama bugün genele baktığımız zaman 4-5 oyuncumuzun olmaması ve yüzde 40'a yakın yeni oyuncularla sahaya çıktık. Dolayısıyla zaman zaman bocaladığımız dönem oldu ama her oyuncum elinden mücadele ve gayreti gösterdi. Bizim için önemli ve değerli bir 3 puan aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Uzun bir maraton ve bu maratonda bazen sıkıntılı acı çekerek kazanacağımız maçlar da olacak. Zaten benim hiç bir şampiyonluğum çok kolay olmadı ama biz oyuncularımla daha çok çalışarak daha motive ederek inşallah bu yolun sonunu getiririz. Erzurumspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Onlar da iyi mücadele etti. Şimdi bu maçın sevincini yaşayacağız ama hafta içinde ciddiyetimizi bırakmadan daha çok çalışarak önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanacağız" diye konuştu.