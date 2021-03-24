İç paydaşlar, görüş alışverişlerine devam ediyor

Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında ilki gerçekleşen İç Paydaş Danışma Kurulu Toplantısının ardından belirlenen birim temsilcileri, kendi alanlarındaki çalışma arkadaşlarıyla görüşerek fikir alışverişlerini sürdürüyor.

Üniversiteler için hayati öneme sahip olan iç ve dış paydaşlar ile iş birliği süreçlerine devam eden Atatürk Üniversitesi, paydaşların ve beklentilerinin belirlenmesi, paydaşların programa etkilerinin görüşülmesi ve paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi için planlanan toplantıları aralıksız olarak gerçekleştiriyor.

İç Paydaş Danışma Kurulu Toplantısının ilkinde birim temsilcileriyle yol haritası belirlemek üzere bir araya gelen Rektör Çomaklı, ilgili personelin görev alanlarıyla ilgili birebir tespit, öneri ve sorulara ilişkin görüş alışverişinde bulunmuş, akademik ve idari personel temsilcileriyle buluşarak sorun ve önerileri dinlemişti. Gündeme getirilen tüm sorunlara çözüm bulunmasına yönelik çalışmaların başlatılacağını belirterek ortaya çıkan fikir ve önerilerin de titizlikle inceleneceğini aktaran Rektör Çomaklı, temsilcisi oldukları birimlerin istek, talep ve sorunlarını çekinmeden dile getireceklerinin altını çizmişti.

Gerçekleşen bu toplantının ardından belirlenen takvim çerçevesinde görevlendirilen temsilciler, ilgili birimlerindeki çalışma arkadaşları ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdikleri toplantılarla detaylı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu buluşmaların neticesinde ortaya çıkan tüm istek ve talepler, ikincisi gerçekleştirilecek İç Paydaş Danışma Kurulu Toplantılarında Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile paylaşılacak.