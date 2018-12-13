İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Erzurum'da

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kamu hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve ekonomik şekilde verilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) toplantısına katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Sabah saatlerinde uçakla Erzurum Havalimanına gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı; İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan tarafından karşılandı. Daha sonra Erzurum Valiliğine geçen Çataklı, Vali Okay Memiş tarafından karşılandıktan sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Programdan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çataklı, izleme ve değerlendirme çalışmalarını vatandaşların memnuniyetlerini sürdürebilmesi için yaptıklarını ifade ederek "İçişleri Bakanlığımız başta terör ile mücadele olmak üzere emniyet, asayiş, göç, afet ve acil durumlar olmak üzere birçok sorumluluklar üstleniyor. Bakanlığımızın yaptığı bu hizmetlerin daha etkin verimli ve hızlı yüksek kalitede vatandaşın memnuniyetinin sürdürülebilmesi için izleme ve değerlendirme çalışması yürütüyoruz. Bakan yardımcılarımızla oluşturulan heyet bütün illerimizi çalışıp bir değerlendirme yapıyor. Gittiğimiz şehirlerde beğenilen çalışmaları Türkiye'ye yaymak Ankara'dan buraya bazı mesajları iletmek hedefindeyiz. Öncelikle Valimizle birlikte bir güvenlik değerlendirmesi yapacağız. İçişleri Bakanlığımızın görev yürüttüğü yerlerdeki arkadaşlarımızla bir çalışma yürüteceğiz. Bakanlığımız tarafından yürütülen bu çalışmanın nasıl görüldüğü, nasıl değerlendirildiği ile ilişkili olarak toplum kuruluşları ile değerlendirme yapıp hem de onların görüşlerini alacağız" dedi.

Erzurum'un yasa dışı göçle mücadele kapsamında önemli bir yer tuttuğunu belirten Çataklı, "Erzurum'da Jandarma Bölge Komutanlığı var. Bununla birlikte sadece güvenlik açısından değil hem göç hem de afet konusunda önemli bir merkezimiz. Erzurum'da iki büyük geri gönderme merkezimiz var. Erzurum yasa dışı göçle mücadele kapsamında büyük bir yük omuzluyor. Bugün bu çalışmaları yakından inceleme fırsatı da bulacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, daha sonra Vali Okay Memiş ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.