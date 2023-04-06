İhlas Haber Ajansı

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İftar saatinde çatı yangını korkuttu

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde iftar saatinde bir iş yerinin bacasından çıkan yangın korkuttu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iftar saatinde bir iş yerinin bacasından çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, iftar saatinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın bacasından çıkan kıvılcımlar 5 katlı binanın çatısının alev almasına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kısa süreli çevredeki işyerlerinin de panik yaşadığı yangına sebebiyet veren baca soğutma çalışmaları yapıldı.

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