İftar sofrasında öğrencilere anne oldu

“Bir Tas Çorbanı Sende Paylaş” kampanyası kapsamında Oltu gönüllü bayanlardan dört çocuk annesi Tülay Çevik, iftar sofrasında öğrencilere anne oldu.

Kendisinin de üç çocuğunu üniversitede okuttuğunu dile getiren Tülay Çevik, “Çocuklarım dışarda üniversitede okurken her iftar sofralarında gözlerim dolardı, üzülürdüm, ağlardım. Acaba benim çocuklarım orda ne yedi ne içti kiminle oturdu kiminle kalktı. O yüzden bende diğer çocuklara iftar sofrasında anne olmaya çalışacağım. Bir tas çorbanı sende paylaş kampanyası ile Oltulu gönüllü bayanlar olarak bütün herkesi böyle duyarlı olmaya devam ediyorum” dedi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Sosyal Hizmetler üçüncü sınıf öğrencilerinden Gülhan Polat, “Tülay Hanım bize iftar yemeği verdi. Bizi ev yemekleri ile buluşturduğu için çok teşekkür ederim.” dedi.

Ev yemeklerini çok özlediğini belirten öğrenciler “Ev yemekleriyle iftar açmak çok güzeldi” dediler.