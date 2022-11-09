İGD programı limitleri artırıldı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın KOBİ'lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığı İşletme Geliştirme Destek (İGD) Programı çerçevesinde verilen desteklerin limitleri artırıldı.

Konuyla ilgili Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KOS GEB Temsilcilik Ofisi, KOBİ'lere yönelik bilgi paylaşımında bulundu. Yapılan paylaşımda, işletmenin destek programından yararlanabilmesi için; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOBİ Bilgi Sistemi'ne (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olması ve KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerektiği ifade edildi. Destek programının süresinin işletme için 2 yıl olduğunun kaydedildiği bilgilendirme paylaşımında, işletmelerin, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabileceği vurgulandı. Program başvurusunun ‘ KOS GEB .gov.tr' adresinden yapıldığının belirtildiği paylaşımda; destek programı bağlamındaki destekler için mal/hizmet alımına ilişkin gerçekleşme ve fatura tarihlerinin, program süresi içinde olması gerektiğinin altı çizildi.

ETSO KOS GEB Temsilcilik Ofisi'nden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi; “Destek Programı ile mal/hizmet alımının işletme tarafından gerçekleştirilmesinden sonra İşletme Geliştirme Destek Programı Ödeme Talep Formu KBS üzerinden doldurulup, ekine ödeme belgeleri yüklenerek ödeme talep edilir. Program çerçevesinde sağlanacak desteklerin oranı yüzde 60 olarak uygulanır. Sınai mülkiyet hakları desteği ile; Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) alınacak belgeler yüzde 80 oranında desteklenir. Ayrıca yine Belgelendirme Desteği bağlamında; TSE'den alınacak belgeler yüzde 80, TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.'den, alınacak belgeler yüzde 70, Yurtdışından alınacak belgelerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belgeler yüzde 60 oranında desteklenir. Yine Test ve analiz desteği çerçevesinde TSE'den alınacak hizmetler yüzde 80, Kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarları ile TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.'den alınacak hizmetler yüzde 70, Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler 60 oranında desteklenir.”

Ayrıca, program çerçevesinde ki; Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test ve Analiz Desteği ve Model Fabrika Desteğiyle ilgili detaylı bilgileri KOS GEB'in internet sayfasından, KOS GEB İl Müdürlüğü'nden veya ETSO KOS GEB Temsilcilik Ofisi'nden alabilecekleri dile getirildi.