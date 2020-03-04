“İHA ile Görüntü İşleme Teknikleri Yardımıyla Enerji Hatlarının Kontrolü” projesine TÜBİTAK desteği

Akademik danışmanlığını Doç. Dr. Nur Hüseyin Kaplan'ın üstlendiği proje kapsamında öğrenciler, tasarlayacakları İHA ile Yüksek Gerilim Hatları için güzergâh planlaması ve kontrolü yapacaklar. İHA ile elde edilecek güzergâh görüntüleri, görüntü işleme algoritmaları yardımıyla işlenecek ve alternatif güzergâhlarda bulunan toplam ağaç sayısı ile kesilmesi gereken ağaç sayısını raporlayarak optimum güzergâh tespiti yapacaklar.