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İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü

Erzurum’un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.


İlçeye bağlı Çakmaközü mahallesinde aralarındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet olan iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K, R.K. S.K . hayatını kaybetti, K.O. yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken kavgaya karışan 7 kişi göz altına alındı.


Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

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