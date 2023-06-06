İhlas Haber Ajansı

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İki boz ayı güreşirken kameralara yansıdı

Erzurumlu doğasever Bülent Erkan İspir’de boz ayıları güreşirken görüntüledi.

Erzurumlu doğasever Bülent Erkan İspir'de boz ayıları güreşirken görüntüledi.


Erzurum'un ispir ilçesinde yaşayan dağcı doğasever Bülent Erkan, doğa yürüyüşü sırasında Sırtın yaylasında çok sayıda boz ayıyı gördü. Boz ayılardan ikisinin güreştiği anları görüntüleyen Erkan, doğa yürüyüşleri sırasında bu tarz görüntülerle karşılaştığını bu kez iki ayıyı güreşirken çekmeyi başardığını söyledi.


Bülent Erkan'ın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda izlendi.

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