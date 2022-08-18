İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Erzurum-İspir yolu Toprakkale mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belli olmayan iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.