İhlas Haber Ajansı

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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Erzurum-İspir karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza öğle saatlerinde Erzurum-İspir yolu Toprakkale mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belli olmayan iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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