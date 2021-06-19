İl Başkanı Karataş'tan Babalar Günü mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Baba, evlatları ve ailesi için her zaman bir kahraman, sığınılacak liman ve gerçek birer yol göstericidir" dedi.

Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutlayan ve babalığın kutsal hükümlülüğünü hatırlatan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş kutlama mesajı yayımladı.

Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş aile kavramının değişmez iki temel direğinden birisi olan babalığın karşılıksız sevgi ve fedakarlığın bir simgesi olduğunu belirtti.

Babalık kavramının sorumluluk ve fedakarlıkla eş, kutsal bir değer olduğunu kaydeden İl Başkanı Naim Karataş , "Bizi biz yapan değerlerin başında gelen sevgi, saygı, hoşgörü, güven ve huzur gibi üstün meziyetlerin toplandığı güçlü aile kurumunun temeli olan babalarımız sağlıklı bir ailenin ve dolayısıyla sağlıklı bir toplumun da en büyük güvencesidir. Sadece bu özel günde değil her zaman babalarımızın dualarını almalı, gönüllerini hoş tutmalıyız. Çünkü baba, evlatları ve ailesi için her zaman bir kahraman, sığınılacak liman ve gerçek birer yol göstericidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Karataş mesajında “Her türlü fedakârlıkları ve varlığıyla yüreklerimizi ısıtan, mutluluk ve güven kaynağımız olan babalarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum. Başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü'nü en derin saygı ve selamlarımla kutluyorum” dedi.