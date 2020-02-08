İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz: “Turizmde 1 milyon sayısını gördük”

Kısa adı ŞEHİRDER olan Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin “Şehir Konuşmaları” adlı programının konuğu Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Erzurum'da yaptığı çalışmalar, yatırımlar, faaliyetler hakkında bilgi veren Cemal Almaz 2019 yılı sonu itibariyle Erzurum'da turistlerin geceleme sayısının 1 milyon 32 bin 64'e ulaştığını açıkladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

ERZURUM KALESİ'NİN AYDINLATILMASI

Kuruluşundan beri bir kale bir garnizon şehir olan Erzurum ticaret yollarının kavşağında bulunması nedeniyle de bir eğitim, ticaret ve kültür şehridir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında etrafı açılan, etrafındaki eski Erzurum konakları restore edilen ve güzel bir peyzaj yapılan Erzurum Kalesi; Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Ulucami, Lalapaşa Cami gibi tarihi yapıların olduğu adeta açık hava müzesi durumunda olan şehir merkezimizin de merkezinde olan binlerce yıllık eserdir. Etrafından yapılan peyzaj ve dönüşüm çalışmalarından sonra kalenin ortaya çıkması kaleyi yeniden ele almamıza vesile oldu. Evvelâ kalenin surlarını ve mazgallarını restore ettik. Ardından zor zamanda bulduğumuz bütçe ile kalemizin ışıklandırmasını sağladık. Kalenin ışıl ışıl olması şehrin görselliğine değer kattı. Fotoğraf sanatçıları için Erzurum kalesi yeniden parlayan bir tema oldu. Akşamları Cumhuriyet Caddesi civarına renk ve canlılık kattı.

ERZURUM'A TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ'Nİ KAZANDIRDIK

Atatürk Üniversitesi'nden tahsis aldığımız arazide, MNG Alışveriş merkezinin karşısında 16 ay gibi rekor diyebileceğimiz çok kısa sürede inşa ettiğimiz ve 1 milyon kitap hedefiyle kurduğumuz kütüphane 9.300m alanı ile Türkiye'nin en büyük kütüphanesidir. Eğitim ve kültür şehrine bu güzel yatırımın kazandırılmasında başta bakanlığımıza, valilerimize olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kütüphanemize, uzun yıllar Beyazıt Kütüphanesi'nin hizmetini yapmış, dilbilimci olup “Hafızu'l-Kütüb” olarak tanınan Erzurumlu merhum İsmail Saib Sencer'in adını verdik.

Burası klasik kütüphane algısını değiştiren, yeni nesil bir kütüphane oldu. Şöyle ki bir kütüphane düşünün içerisinde seminer salonu, konferans salonu, oyun salonları, çocuk, genç ve kent kütüphane bölümleri, atölye ve sergi salonları, kafesi, tüm donatı alanları olan Türkiye'nin ender kütüphanelerinden birisi oldu. Şu an okuyucu kabul etmeye başlayan kütüphanemizin resmi açılışı yakın bir zamanda yapılacak inşallah.

Uzman arkadaşlarımız tarafından başta okul kütüphaneleri olmak üzere tüm il kütüphaneleri taranarak, alanlarında tek, nadide ve ilk baskı kitaplar ve dergiler toplanmış, yaklaşık 100 bin kitap ve dergi yeni kütüphanede bir bölüme alınmıştır.

YENİ ERZURUM MÜZESİ DE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MÜZELERİNDEN BİRİ OLDU

Yeni yaptığımız müzemiz Üç Kümbetlerin hemen yanında, 7.800m kapalı alanı ile Türkiye'nin en büyük Arkeoloji Müzelerinden birisi oldu. 20 bin eser sergilenecek olan müze 2020 içerisinde bitirilecektir. İçerisinde çocuk alanı, Erzurum tarih şeridi ve arkeolojik eserlerle Ermeni Mezalimi köşeleri de bulunacaktır. Erzurum Arkeoloji Müzesi'nin projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'yi temsilen Avrupa'da yarışmaya gönderildi.

Paşalar Caddesi'ndeki eski müzenin yerine de “Taş Eserler Müzesi” yapıyoruz. Üç yıldır bölgeden kitabe, lahit, birbirinden farklı tarihi mezar taşı gibi taş eserler topluyoruz.

Ayrıca Erzurum Kongre Binası restore edilerek 23 Temmuz 2019 (Yüzüncü Yıl) da hizmete açıldı. Daha önce Erzurum'dan götürülen 76 nadide eser (resim, tablo) dahil 253 eser alındı ve sergi salonlarında sanat severlerle buluşturuldu. Üç salonda da Esma-i Hüsna sergilenmektedir.

Bunlar dışında Erzurumlu Emrah ve Sümmanî'nin şiirlerinden oluşan Erzurum türküleri CD'si yaptık. Ayrıca her tarihi yapının önüne Türkçe-İngilizce bilgilendirme levhaları ve “QR Kod” uygulaması yerleştirdik. İnsanlar cep telefonlarından QR Kodu okuttuklarında eserle ilgili geniş bilgiye ulaşabiliyor.

TURİZM'DE GECELEME SAYISINDA 1 MİLYON'U AŞTIK

2016'da Erzurum'a gelen yabancı turist sayısı 12.438 iken 2019 itibariyle bu sayı 57.511'e ulaştı. 2016 yılında yerli turist sayısı 136.526 iken 2019'de bu sayı 590.436'ya ulaştı. Bu sayılar Erzurum'da geceleyen turistlerin sayısıdır. Gecelemeden Erzurum'a sabah gelip gün içerisinde şehirden ayrılan turistleri tespit etmemiz mümkün değil. Geceleyen turist sayısını ilimizdeki otel ve misafirhanelerin tümünün bağlı olduğu otomasyon siteminden alıyoruz. Erzurum'da hangi otelde kaç gece kalmış tümünün bilgisi gün gün bize ulaşır.

Turist sayısı başka turistin Erzurum'da geceleme sayısı başka. Geceleme sayısını önemsiyoruz. Şehrimize uğrayıp gecelemeyen 100 turisttense, şehrimizde birkaç gün kalan 10 turisti daha değerli görüyorum. 2017'de yerli yabancı toplam geceleme sayısı 650.591 iken 2019'da bu sayı 1 milyonu aştı ve 1.032.064 oldu. Turist başına geceleme ortalaması yaklaşık 1,5 ve bu ortalama belki Antalya'da 2 olur.

Bursa, Bolu, Kars, Kayseri ve Erzurum gibi kış turizmi şehirleri arasında yaptığımız karşılaştırmada da Erzurum'un çok ciddi rağbet gördüğünü söyleyebilirim. Bu şehirlerde 2018-2019 kış sezonunda otellerin toplam doluluk oranına baktığımızda Bursa yüzde 57.34, Kayseri 57.23, Kars 53.37 iken Erzurum 62.83 doluluğa sahip. Bu sene diğer şehirlerde kar olmaması nedeniyle doluluk oranımızın daha iyi olduğunu gözlemliyorum. Uçak seferlerinde yaşanan sıkıntılar kış turizmini pek etkilemedi. Kaymak isteyen turist için Erzurum çok çekici. Kayakseverler asla bu zevkinden vazgeçmiyor. Ne olursa olsun Palandöken'e kaymaya geliyor.

Programın sonunda dinleyicilerden gelen soruları cevaplayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'a ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez bir teşekkür plaketi takdim etti.