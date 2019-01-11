İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'dan velilere ve öğrencilere devamsızlık uyarısı

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz' dan yaklaşan yarıyıl tatili öncesi tüm velilere, öğrencilere ve okul idarelerine devamsızlık konusunda uyarı geldi.

Kaygusuz konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak akademik başarının artmasında en önemli faktörlerden biri olarak gördüğümüz “Öğrenci Devamsızlığının Azaltılması” konusunda titizlikle çalışmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Müdürlüğümüz AR-GE birimi tarafından bir proje geliştirilmiş olup detaylı bir anket çalışması yapılmış ve bir eylem planı oluşturulmuştur. Bu proje bize devamsızlığın sebeplerini daha net bir şekilde okuma imkanı vermiştir. Ailevi sorunlar, fiziksel sebepler, sağlık nedenleri, eğitim seviyesi gibi sorun alanları başlıca devamsızlık sebebi olarak karşımıza çıkmakla beraber, yaygın bir yanlış düşünce olan “okulun ilk ve son haftalarında ders olmaz” anlayışı devamsızlığın ana sebeplerinden biri olarak tespit edilmiştir. Ankete katılanların %45 gibi büyük bir oranda bu düşünceye sahip oldukları ortaya çıkmıştır ki bu toplam eğitim süresi bir aya tekabül etmektedir. Özellikle bu konuda tüm öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmen ve idarecilerimizin hassas olmaları gerekmektedir. Akademik takvime göre belirlenen eğitim-öğretim süresinin son günü, son saatine kadar eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmeli, öğrencilerimizin okula devamı sağlanmalıdır. Devamsızlık sorunu sadece ilimizin akademik başarısını olumsuz etkilemekle kalmayıp öğrencilerimizin sorumluluk duygusunu köreltmekte, okula olan aidiyat hissini yok etmektedir. Bu durum ilerleyen yaşlarda, iş hayatında da onlara disiplin ve sorumluluk konusunda olumsuz davranışlar geliştirmelerine sebep olmaktadır. Ailenin ve okulun kontrolü dışında vakit geçirme imkanı bulan öğrencilerimizin disiplin sorunları çoğalmakta ve çevrenin olumsuz etkilerine maruz kalma ihtimalleri artmaktadır.

Tüm bu sebeplerden dolayı tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin devamsızlık konusunda hassas davranmaları, okul idarelerimizin ve öğretmenlerimizin de öğrenci devamsızlığına mahal vermeyecek şekilde planlama yapmaları gerekmektedir. Son ders zili çalana kadar okula devam eden öğrencilerimiz, son güne kadar öğrencilerini okula gönderen velilerimiz, son ders ziline kadar konuları işleyen öğretmenlerimiz ve son ders ziline kadar öğrencileri okulda tutan idarecilerimiz sayesinde Erzurum'da eğitimi hep birlikte istenen seviyelere çıkarmak en büyük arzumuz ve amacımızdır” dedi.