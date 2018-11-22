İl Sağlık Müdürlüğü diyabete dikkat çekti

Diyabete dikkat çekmek için dünyada her yıl kutlanan 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nün bu yılki teması “Diyabet ve Aile” olarak tespit edildi. Bu kapsamda okul yöneticileri, rehber öğretmenler, öğrenci ve velilerden oluşan yaklaşık beş yüz kişinin katılımıyla Erzurum Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Hakan Döneray, “Ailede Diyabet” hakkında bilgiler verirken, Psk. Feyza Kırcı “Diyabetli Bireylere Yaklaşım” konulu sunum yaptı.

Yapılan programla ilgili olarak Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Diyabet, kandaki şeker (glikoz) düzeyini dengeleyen insülin hormonunun; eksikliği veya vücutta kullanılamaması sonucu oluşan kronik bir bozukluktur. Çok sık idrara çıkma, çok yemek yeme, çok su içme, ağırlık artışı veya zayıflama, bulanık görme, halsizlik ve yorgunluk, ağız kuruluğu gibi şikâyetleri olan bir kişinin mutlaka aile hekimine başvurması gerekmektedir.

Şeker hastalığı (diyabet), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek artmaktadır. Günümüzde bir diyabet salgınından bahsedilmektedir. Bunun en önemli sebepleri şişmanlık (obezite) ve hareketsiz yaşamdır. Ülkemizde de şeker hastalığı (diyabet) hızla artmaktadır. Son yapılan çalışmalarda 20 yaş ve üzerindeki her 7-8 kişiden biri diyabetlidir. Diyabet sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ölümlere ve engelliliğe yol açan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yaşam boyu izlem ve tedavi gerektirir.“