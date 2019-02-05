İl Sağlık Müdürlüğü kanser taramalarını artıracak

4 Şubat Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü'nce içerisinde mamografi cihazı ile meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapılabilen Gezici Kanser Tarama Aracı hizmete sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Gürsel Bedir, Sağlık Eski Müdürü ve Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, hastane başhekimleri ve sağlık çalışanları katıldı.

İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Gürsel Bedir açılışta yaptığı konuşmada kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını sağlamak amacıyla dünya genelinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak belirlendiğini dile getirdi.

Daha önce tek olan kanser tarama aracı ile insanların tümüne ulaşmakta zorluk çektiklerine ve bugün hizmete giren ikinci tarama aracı ile artık daha etkin kanser taraması yapacaklarına dikkat çeken Dr. Gürsel Bedir yaptığı konuşmada şunları söyledi.

“Bugün vesilesiyle amacımız bir kez daha kanserle ilgili farkındalık oluşturmak. Dünyada yaklaşık her yıl 9 milyona yakın insan kanserden hayatını kaybediyor. Bizim ülkemizde de yaklaşık her sene 170 bine yakın yeni kanser olgumuz var. Rahim ağzı kanseri gibi önlenebilecek kanserlerin önlenmesi, önlenemeyecek kanserlerde ise erken tanı ile hastanın yaşam süresinin uzatılmasının yanı sırası yaşam kalitesinin de sürdürülmesi çok önemlidir. Kanser ile ilgili eğitimlerimiz, KETEM (Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi) adı verilen merkezlerde hem de bugün açılışını yaptığımız araçlarda gerçekleştirilen taramalarla bu hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızın katılımları da hedefimize ulaşmak için şart. Yeni tırımızda meme kanseri taraması yapabilmek için üst düzey bir cihaz ve bunun yanı sıra rahim ağzı kanseri taramasının yapılabilmesi içinde uygun bir oda bulunmaktadır. İki tırımızla yıl boyunca tüm halkımıza hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın mamografi çektirmek için hastanelere, il merkezine gelmeleri gerekmeyecek, tırımızla ilçelere giderek halkımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz. ”

Mahmut Uçar ise gezici kanser tarama aracının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Uçar özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye'nin sağlık sisteminde çok önemli gelişmeler elde ettiğini hatırlattı. Uçar; “Hakikaten ülkemiz şu anda dünyada görülmemiş şekli ile insanlığa yatırım yapan bir ülke konumuna gelmiştir. Bu bizi gerçekten çok gururlandırıyor. Bugün hizmete girecek olan KETEM aracı inşallah Erzurum'daki en uç noktadaki köylerimizde, ilçelerimizde, şehir merkezimizde kadınlarımıza, ablalarımıza, annelerimize hizmet edecektir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.”

Gezici Kanser Tarama Aracı daha sonra kesilen kurdele ile hizmete sunuldu.