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İlçe genelinde 21 bin 200 ekmek dağıtımı gerçekleştirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 2 gün evden çıkma yasağı ile birlikte ilçe genelinde Polis, Jandarma, Belediye Personeli, Muhtarlar ve Fırıncılar ilçe merkezinde 5 bin 720, 3 bin 400 köyler olmak üzere toplamda 9 bin 120 haneye 21 bin 200 ekmek dağıtımı yapıldı.


Sabahın erken saatlerinden başlayarak ve devam etmekte olan hizmetler kapsamında Emniyet, Jandarma, Belediye, Muhtarlar ve Fırıncılar 9 bin 120 haneye koordineli olarak çalışarak vatandaşın ekmeklerini teslim ettiler. Bunun yanı sıra sokağa çıkmayan vatandaşların Eczanelerden ilaç gibi isteklerini de kapılarına kadar götürdüler.

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