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İlçe Milli Eğitim Müdürü Kıvanç, Öğretmenler Kupasına katılan öğretmenlerle bir araya geldi

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç öğretmenler turnuvası katılan öğretmenler ile bir araya geldi.


Türkiye Öğretmenler Kupası İl Birinciliği Müsabakaları 21-30 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.


İlçeyi temsil eden dört takım 35 öğretmenle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde düzenlenen programda bir araya gelen Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, 2023 Eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde iletişim ve motivasyonun artırılması, okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, iyi örneklerin paylaşılması için hazırlanmış sportif etkinliklerle spora olan ilginin artırılması ve sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerle katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.


Kıvanç, sonuç ne olursa olsun Türkiye Öğretmenler Kupasının amacına ulaştığını belirtti.


Futsal oyuncularından Erzurum Lisesi Müdürü Taner Aykut, bu sene ilk defa yapılan Öğretmenler kupasına katıldıklarından mutlu olduklarını belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti, kupa sözü verdi.

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