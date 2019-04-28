İletişim Fakültesi 2018-2019 dönem mezunlarını verdi

Atatürk Üniversitesi Oditoryum'da düzenlenen mezuniyet törenine İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, İletişim Fakültesi öğretim görevlileri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, , İletişim Fakültesi olarak her yıl yüzlerce öğrenciyi mezun ettiklerini belirterek öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmanın ardından mezuniyet töreni öğrencilere diplomaların verilmesiyle devam etti.

Radyo Televizyon ve Sinema, Gazetecilik ile Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan yaklaşık 350 genç iletişimciye öğretim görevlileri tarafından diplomaları verildi.

Diploma töreninden sonra mezun olan genç iletişimciler, İletişim yemini ederek duygu dolu anlar yaşadılar.