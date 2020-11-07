İlhan Palut: "Aldığımız 1 puanı kayıp hanesine yazıyoruz"

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, 1-1 beraberlikle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Aldığımız 1 puanı kayıp hanesine yazıyoruz. Bu bizim adımıza iyi bir durum değil" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında BB Erzurumspor - Göztepe mücadelesi 1-1 eşitlikle sona erdi. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuşarak sözlerine başlayan Palut, "Gerçekten İzmir adına çok üzücü günler yaşadık. Depremde ölen vatandaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum. İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah ne İzmir'de ne Türkiye'nin başka yerinde böyle acılar yaşamayız. Nerede olsa hepimizin canı yanıyor. Umarım ülkemiz bir daha böyle felaketlerle karşılaşmaz" ifadelerini kullandı.

Erzurum'a kazanma isteğiyle geldiklerini vurgulayan Palut, “Maçın başında iyi zamanda golü attık. Beraberlik golüne kadar Erzurumspor yarı sahasında bizi bekleyen boşluklar vardı. Son pas, son vuruş anlamında gerekli pratiği gösteremedik, skoru artıramadık. Şanssız, gereksiz bir hatayla beraberlik gelene kadar pozisyon da vermedik. Beraberlik sonrası maça galibiyet adına dönmek istedik. Gerekli pozisyonları da bulduk. Erzurumspor'un net pozisyonu vardı. Biz daha çok pozisyona girdiğimiz maçı kazanabilirdik. Sonuç olarak berabere bitti. Aldığımız 1 puanı kayıp hanesine yazıyoruz. Bu bizim adımıza iyi bir durum değil. Bizim için tek sevindirici bakış açısı 2 haftadır hücumda gösterdiğimiz beceriksizlikten bugün kurtulmamız, pozisyonlara girmemiz oldu. Umarım milli maç arası hücum anlamdaki Göztepe galibiyetlerinin geldiği süreç olur” şeklinde konuştu.