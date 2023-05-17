İlk adım teşvik

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından TBMM çoğunluğunu elde eden Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, iş dünyasının sabırsızlıkla beklediği 6. Teşvik Bölgesi beklentisiyle ilgili bir açıklamada bulundu. Başkan Yurdagül, Erzurum'un bu beklentisinin mutlaka ve en kısa sürede karşılanması gerektiğinin bilincinde olduklarını belirterek, “İlk dersimiz ve ödevimiz bu mesele olacak. Şehrimizin 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınması, ekonomik açıdan Erzurum'da büyük bir ivme kazanılmasını sağlayacak. İşletmelerimiz ve işverenlerimizin maliyetlerinde önemli ölçüde bir azalma sağlayacak olan bu sistem için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Seçim gezileri fırsat oldu

Seçim sürecinde gerçekleştirdikleri işletme ve esnaf ziyaretlerinde hep bu beklentinin ön plana çıktığını vurgulayan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Seçim gezilerimiz bizim için aynı zamanda beklentileri bizzat yerinde görmek açısından özel bir fırsat oldu. Bu doğrultuda hemşehrilerimizin taleplerini de öğrenme imkanımız oldu. Bunlardan ilki ve en önemlisi bize göre 6. Teşvik Bölgesi meselesi oldu. Notlarımızın en başına bunu kaydettik ve şimdi bu beklentiyi karşılama zamanı” şeklinde konuştu.

İlk adımımız teşvik olacak

TBMM'de çoğunluğu elde eden Cumhur İttifakı sayesinde bu sorunun çözüme kavuşacağının altını çizen Yurdagül, “28 Mayıs seçimlerinin de tamamlanmasıyla birlikte Erzurumlu hemşehrilerimizin bizden istedikleri ve talep ettikleri ne varsa, TBMM'ye taşıyacak ve takipçisi olacağız. Bu noktada atacağımız ilk adım ise, inşallah 6. Teşvik Bölgesi meselesi olacak. Erzurum'da bu konuda bir takım girişimler ve toplantılar yapıldı, bir nevi yol haritası çıkartıldı, biz de bu doğrultuda üzerimize düşeni yapacağız ve bunun müjdesini en kısa sürede paylaşacağız” ifadelerini kullandı.