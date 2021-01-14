İlk Korona aşısını Başhekim Karasu vuruldu

Türkiye'ye getirilen aşıların laboratuvardaki test sürecinin tamamlanmasının ardından koronavirüs aşı randevu sistemi MHRS üzerinden erişime açıldı.

Aşkale'de, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Gürkay Karasu yaptığı açıklamada “İlk 5 gün tüm sağlık çalışanlarını aşılayacağız. Daha sonra da bakanlığımızın önerdiği şekilde diğer vatandaşlarımıza da aşılama yapacağız” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın talimatının ardından Çin'den getirilen aşıların dağıtımının tamamlanması sonrası Türkiye genelinde tüm İl ve İlçelerde sağlık çalışanlarına aşılama yapılmaya başlandı

Aşkale İlçe Devlet Hastanesinde Korona Virüs Aşılarının yapılacağı özel aşı polikliniği ve odaların hazırlanması sonrasında bu sabah itibari ile randevu alan sağlık çalışanları aşılarını vurulmaya başladılar.

Aşkale İlçe Devlet Hastanesinde gelen Korona Virüs Aşını ilk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Gürkay Karasu vuruldu.