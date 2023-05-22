"İlk Ses Erzurum"un çekimleri başladı

Kurtuluş Savaşı'na giden yolda tarihi bir kavşak ve Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli bir kilometre taşı olan Erzurum Kongresi ilk kez film setine taşındı. Filmin çekimleri Erzurum'da başladı.

Yapımcılığını Ahmet Yenilmez'in yaptığı “İlk Ses Erzurum” filmi, Erzurum Kongre binası başta olmak üzere şehrin tarihi mekânlarında çekilmeye başlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin bir projesi olan filmin yönetmenliği yapan Mustafa Yılmaz ve Buğra Yenilmez, Cumhuriyet'e giden yolda Erzurum Kongresi'nin kıymetli bir anlamı olduğunu ve çekimin her anında ekiple birlikte heyecanlı günler yaşadıklarını söyledi.

Erzurum Kongresi'ni anlatan ilk film

Erzurum Kongresi'nin toplanma sürecini ve sonrasını anlatan “İlk Ses Erzurum” filminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncu Serdar Yeğin ve oyuncu Burak Alp Yenilmez de filmin hem konusu hem de yüklendiği anlam açısından kendileri için çok değerli olduğunu dile getirerek, “Erzurum Kongresi'ni anlatan ilk filmde rol almak bize gurur veriyor. Erzurum'a ve ülkemize layık bir film çekmenin gayretindeyiz” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise Erzurum Kongresi'nin birçok şekilde ele alındığını ve işlendiğini dile getirerek, “Böyle anlamlı bir tarihi olayın beyaz perdede olmasını istedik ve her anlamda destek olduk. İnşallah beyaz perdede milyonlara Erzurum Kongresi'nin ruhunu, Cumhuriyet'i kuran şehrin Erzurum olduğunu ve o günleri aktarmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Erzurumlu oyuncular da filmde rol aldı

Yaklaşık bir hafta önce çekimleri başlayan “İlk Ses Erzurum” filmi, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina başta olmak üzere kongrenin hazırlıklarına şahit olan tarihi mekanlarda çekiliyor. Filmde profesyonel oyuncuların yanında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda bulunan oyuncular da rol aldı. Filmin tahminen 2-3 ay sonra gösterime girmesi bekleniyor.

Erzurum Kongresi'nde hangi kararlar alındı

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da toplandı. 17 Haziran'da Vilâyât-ı Şarkıye Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesi tarafından toplanan Erzurum Kongresi, Erzurum Umûmî Kongresi veya Umûmî Erzurum Kongresi olarak da anılıyor. Kongreye çoğunluğu işgal altındaki 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen 62 delege katılmış; 2 hafta süren kongrede alınan kararlar kurtuluş mücadelesinde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştur. Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış, yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmiştir. Alınan kararlar arasında ilk kez milli sınırlardan bahsedilmiş, Türk vatanı olan toprakların parçalanamayacağı açıklanmıştır. İlk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.