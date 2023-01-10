İhlas Haber Ajansı

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İlkokul öğrencileri Yunus Emre'yi andı

Erzurum’un Uzundere ilçesinde Şelale İlkokulu 1.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde Şelale İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, "Tarih Yazan Çocuklar" projesi çerçevesinde günün kahramanı olan Yunus Emre'yi düzenledikleri etkinlerle andı.


Etkinlikte Şelale İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine, onları hazırlayan sınıf öğretmenleri Kübra Göktaş ile okul idarecileri İbrahim Turan ve Musa Alver destek verdi. Etkinlikte çocuklara, onları "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisine hazırlayan ve sazıyla eşlik eden Uzundere Erbap Sorumlusu Mehmet Baki de eşlik etti.

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