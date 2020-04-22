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İlkokul öğrencilerinden anlamlı klip

Erzurum Sabancı İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Münise Serap Irmak ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını anlamlı bir klip ile kutladıSabancı İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, Ata tohumlarımıza sahip çıkarak Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile çalışmalar yapmış ve yaptığı çalışmaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel hazırladıkları bir klip ile taçlandırdı.

Erzurum Sabancı İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Münise Serap Irmak ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını anlamlı bir klip ile kutladı


Sabancı İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, Ata tohumlarımıza sahip çıkarak Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile çalışmalar yapmış ve yaptığı çalışmaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel hazırladıkları bir klip ile taçlandırdı.


Söz ve müziği sınıf öğrencilerince yapılan klipte yapılan tohum çalışmalarıyla ilgili görsellere yer verildi.


Öğrencilerin tohum klibi şu sözlerden oluştu:



Tohumdan aldık saksıya


Saksıdan aldık toprağa


Büyüdü büyüdü başak oldu


Atalarımızın tohumu



Başakları hasat ettik


Eledik harman ettik


Öğüttük unumuzu


Atalarımızın tohumu



Sofralarımızı doldurdu


Karnımızı doyurdu


Bize en büyük miras


Atalarımızın tohumu



Çiftçi sürer tarlayı


Sonra eker buğdayı


Boy verir azar azar


Saplar gittikçe uzar



Güzel kokulu ekmek


Olmaz seni sevmemek


Sensin yemeklere baş


Her yemeğe arkadaş



Öğrencilerin sofralarımıza gelen ekmeğin kıymetini anlatan klibi sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

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