İlkokul öğrencilerinden Mucitpark ziyareti

Erzurum Teknik Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü Koordinasyonunda, MEB Şehit Murat Ellik İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencilerine, öğretmenleri Ayşe Bayraktutan eşliğinde Mucitpark gezisi yapıldı.
Erzurum Teknik Üniversitesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkındırma İdaresi ortaklığında çocukları ve gençleri küçük yaşlarda teknolojiyle tanıştırarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu üretken neslin temellerini atmak amacıyla kurulan Mucitpark'ı gezen öğrenciler, gördükleri ilgi ve teknoloji karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Yavuz Selim Aydın tarafından verilen hediyelerle mutlu olan minik öğrenciler üniversitemizden memnun ayrıldılar