İlkokul öğrencilerinden Mucitpark ziyareti

Erzurum Teknik Üniversitesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkındırma İdaresi ortaklığında çocukları ve gençleri küçük yaşlarda teknolojiyle tanıştırarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu üretken neslin temellerini atmak amacıyla kurulan Mucitpark'ı gezen öğrenciler, gördükleri ilgi ve teknoloji karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Yavuz Selim Aydın tarafından verilen hediyelerle mutlu olan minik öğrenciler üniversitemizden memnun ayrıldılar