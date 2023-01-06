İlkokul öğrencilerinden tiyatro gösterisi

Erzurum-Tortum Atatürk İlkokulu 4/B sınıf öğrencileri “Bir Orman Masalı Kırmızı Başlıklı Kız” isimli tiyatro oyununu sergilediler.
Sınıf öğretmenleri Fatih Aydın yönetiminde hazırlanan öğrenciler “Kırmızı Başlıklı Kız” masalını çevre ve orman konusunda toplumsal mesajlar veren bir oyuna dönüştürdüler. Oyun Tortum ESMEK Kültür Merkezinde 2 seans olarak sergilendi. Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Özen, daire amirleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen gösteri büyük beğeni topladı.