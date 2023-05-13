İlkokullarda öğretmen başına 15 öğrenci

Erzurum'da bin 233 okul, 8 bin 197 derslik, 11 bin 357 öğretmen ve 165 bin 621 öğrenci bulunuyor.

TUİK verilene göre Erzurum'da 30 bin 291 okuma yazma bilmeyen vatandaşımız var. İlkokullarda öğretmen başına öğrenci sayısı 15 iken, bu rakam ortaokullarda 11, ortaöğretimde ise 12 olarak belirlendi. 8 bin 197 dersliğin olduğu Erzurum'da; ilk ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 16, ortaöğretim de ise 19 öğrenci.