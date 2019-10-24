İmam Hatip Liselerinin kuruluş haftası kutlandı

Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okulun meslek dersleri öğretmenlerinden Celal Düzenli yaptı. Çeşitli sinevizyon gösterimlerinin yanı sıra okunan şiirlerin ardından öğrencilerin İmam Hatip Lisesi mezunlarıyla gerçekleştirdiği röportajların görüntüsü salondakilerle paylaşıldı.

Okulda okunan hatimlerin dualarının yapılmasının ardından ‘İmam Hatip Lisesi' temalı şiir, kompozisyon, karikatür ve anı yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin'in yanı okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.