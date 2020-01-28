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İmamaoğlu Palandöken'de

ERZURUM (İHA) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.

8 büyüklüğünde deprem yaşayan Elazığ'a yaptığı ziyaretin ardından eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte yarıyıl tatili yapan çocuklarının yanına Erzurum'a geldi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6.8 büyüklüğünde deprem yaşayan Elazığ'a yaptığı ziyaretin ardından Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otelde konaklayan eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte yarıyıl tatili yapan çocuklarının yanına geldi. İmamoğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Adayı gazeteci Orhan Bozkurt ziyaret etti. Bozkurt, İmamoğlu'na CHP'nin Erzurum'daki durumu ve seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, Bozkurt'a başarılar diledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret edeceğini belirten İmamoğlu, daha sonra il binasında partililerle görüşeceğini söyledi.



Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı.” ifadelerini kullanmıştı.

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