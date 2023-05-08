İhlas Haber Ajansı

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İmamoğlu provokasyonunda 13 gözaltı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün Erzurum’da yaptığı ve olaylar yüzünden yarım kalan programı sonrası meydana gelen olaylarla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 16 kişiden 13’ü gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'da yaptığı ve olaylar yüzünden yarım kalan programı sonrası meydana gelen olaylarla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 16 kişiden 13'ü gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre; emniyet güçlerince olaylara karışan 16 kişiyi tespit edildi ve 13 kişi gözaltına alındı.


Ayrıca, olaylarda yaralanan 12 kişinin hastanelerde yapılan tedavileri sonucu taburcu edildikleri bildirildi.

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