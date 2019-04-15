İmece usulü mezarlığı temizlediler

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Aşağı Çamlı köyü Muhtarlığına seçilen Ahmet Ot, ilk icraatını köy mezarlığının temizliği ile gerçekleştirdi.

Oltu'nun Aşağı çamlı köyü Muhtarı Ahmet Ot, “Köyümüzün mezarlığı yıllardır bakımsız bir haldeydi. Mazbatayı alınca hemen köydeki komşularımı topladım ve imece usulü köyümüze ait mezarlığın temizliğini bakımını yaptık, ağaçlarını budadık. Köylülerimle birlikte köyümüze güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bu konularda desteğini esirgemeyen bütün köylülerime teşekkür ederim” dedi.