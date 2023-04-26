İnce bağırsağından 3.5 kilogram ur çıkarıldı

5 kilogram ur çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Erzurum Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya; “Hastamız evinde ilk etapta karın ağrısı ve iştahsızlık hissediyor, halk arasında gelir geçer ağrı dedikleri bir rahatsızlık olduğu kanısı ile hastaneye müracaat etmiyor. Bir süre sonra rahatsızlık dayanılmaz derecede ağrılara neden olunca Erzurum Şehir Hastanesine geliyor yapılan çeşitli incelemeler sonucu hasta cerrahi onkolojiye yönlendiriliyor bize gelen hastamız Demir Çeliğe gerekli tetkik ve incelemeler sonucunda hemen ameliyat kararı aldık hastamıza durumunu izah edip gerekli operasyonu yaptık” dedi.

4 saatlik başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Erzurum Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya; “Hastamızda ince bağırsağa ait tümör çok aşikar semptomlar göstermeden 36x28x26 cm ebatlarına kadar ulaşıp karın içinde tıkanma sonucunda çevresindeki bağırsakları da içerecek şekilde çürümeye ve delinmeye sebep olarak öldürücü bir klinik tablo oluşturmuştu. Hastaya 4 saati aşan bir sürede çoklu organ rezeksiyonu yapıldı. Operasyon da hem nazojejunal ve hem de nazogastrik sonda uygulaması aynı anda yapıldı ve yoğun bakıma alındı. Ardından çok ciddi bir 15 günlük yoğun bakım tedavisi sonrasında sağlığına kavuşturuldu” dedi.

Dr. Hamdi Sakarya “Bu kadar ölümcül tablodaki hastaların yaşama döndürülmesi, başarılı bir ameliyatın yanında ameliyat sonrası tecrübeli ve özverili bir yoğun bakım tedavisi de gerektirmektedir. Erzurum Şehir Hastanesinin Modern Yoğun Bakımlarında multidisipliner ve yetişmiş çok tecrübeli ve özverili bir ekip çalışmasıyla bu ve buna benzer yüzlerce Cerrahi Onkoloji vakası yaşları ve ek hastalıkları ne olursa olsun çok başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir” dedi.

Müdahalede uygulanan nazojejunal ve nazogastrik sonda nedir

Nazojejunal, sıvı veya yarı katı gıdaları ağızdan almakta zorlanan bir hastada, örneğin geriaktrik veya pediyatrik bir hastada besleme amaçlı kullanılan bir kateterdir.

Gastrointesinal yolu sorunsuz olan ancak normal çiğneme ve yutma ile besin alımını fiziksel olarak gerçekleştiremeyen hastalarda, besinlerin, sıvıların ve ilaçların naso-enterik yoldan gönderilmesi için kullanılmaktadır. Beslenme ve / veya ilaçların ince bağırsağa verilmesi için kısa süreli enteral erişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Nazogastrik

Çiğneme ve yutma zorluğu yaşayan hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla burundan mideye kadar ilerletilen katatere nazogastrik sonda ya da beslenme sondası, sondanın uygulanması işlemine ise beslenme sondası uygulaması adı verilmektedir.

Bu iki sonda sayesinde ameliyat sonrası hastanın yoğun bakım sürecinde beslenmesi ve ilaç takviyesi sağlanmıştır.

Hastane Başhekimi Dr.Öğr.Görevlisi İbrahim Hakkı Tör “Bin 670 hasta yatağı, 321 poliklinik, 39 ameliyathane ve 298 yoğun bakım yatağı bulunan hastanemiz hekimleri, en üst teknoloji ve imkanlarla donatılmış Erzurum şehir hastanemizde çok başarılı sağlık hizmetlerinin altına imzalarını atıyorlar. Bunlardan biride hastanemiz cerrahi onkoloğu aynı zamanda klinik şefimiz Doktor Mehmet Hamdi Sakarya'nın yaptığı bu başarılı ve pozitif sonuçlanan ameliyatıdır.

Kendisini ve ekibini kutluyorum hastanemizde göreve başladığı günden beri çok başarılı çalışmaların altına imzalarını atarak bir çok hastamızın umudunu kaybettikleri noktada Allahın izni ile umut olarak sağlıklarına kavuşmalarına sebep olmuşlardır, hastanemiz hemen hemen her biriminde çok başarılı işlerin altına imza atılmakta ben tekraren; hastanemizde görev yapan tüm hekimlerimizi ekiplerini ve Doktor Mehmet Hamdi Sakarya'yı kutluyorum” dedi.

Zor ama başarılı bir ameliyat geçiren hasta 4 çocuk babası Erzurum'da kahvehane işletmeciliği yapan Demir Çelik, (37) “Rahatsızlığımın ne olduğunu bilmiyordum bildiğim hissettiğim, karın ağrısı ara sıra mide bulantısı ve karında şişme kendimiz yorumladığımızda gelir geçer ağrılardı ilk etapta. İlerleyen zamanlarda ağrıların şiddeti ve karın büyümesi artınca Erzurum Şehir Hastanesi acil servisine müracaat ettim. Yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde Doktor Hamdi beye yönlendirildim. Doktor Hamdi beyde yaptığı tetkikler neticesinde bağırsaklardaki durumu ortaya çıkardı ve bana ince bağırsağımın nerdeyse yırtıldığını hemen ameliyat olmam gerektiğini risklerini anlattı bende kabul edince operasyonu yaptı. Uzun bir süre çok dikkatli yoğun bakım süreci geçirdim bu süreçte bizatihi ekibi ile takibimi yaptılar bu gün çok iyiyim. Doktor Hamdi beye ekibine hastanede gerek ameliyathane, yoğun bakım ve cerrahi onkoloji sevisinde hasta değil de adeta bir misafir gibi ağırlayıp ilgilenen hastane personeline tüm yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.