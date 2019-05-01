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İnekleri aramaya giden küçük Berat'tan haber alınamıyor

Erzurum’un Narman ilçesi Koçkaya köyünde inekleri aramak için meraya giden 10 yaşındaki Berat Akdemir kayboldu.

Erzurum'un Narman ilçesi Koçkaya köyünde inekleri aramak için meraya giden 10 yaşındaki Berat Akdemir kayboldu.


Erzurum'un Narman ilçesi Koçkaya köyünde yaşayan Südret ve Cevat Akdemir çiftinin 5 çocuğundan birisi olan Berat, dün saat 16.00 sıralarında kaybolan inekleri arayan çoban Fahrullah Akdemir ile amcasının oğlu olan Aykut Akdemir'in peşinden gitti.


Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki meraya giden Berat Akdemir, çoban ve amcasının oğlunun bulduğu 2 ineği köye getirirken kayboldu. Yapılan aramalar sonucu çocuğun izine rastlanmazken, bölgeye AFAD, jandarma, komando ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kayıp Furkan'dan da haber yok


Öte yandan Erzurum'un Karaçoban ilçesi Budaklı Mahallesi'nde 15 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'i de arama çalışmaları devam ediyor. Tüm arama çalışmalarına rağmen bir iz bulunamazken Furkan'ın babası F.Y. ise "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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