İnfaz ve Koruma Memurları yemin etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi'nde; İnfaz ve Koruma Memurlarının yemin törenine katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, törende yaptığı konuşmada infaz ve koruma memurlarına tavsiyelerde bulundu.

Bakan Gül, “Eğitimlerini başarıyla tamamlamış arkadaşlarımızın sevincine ortak oluyoruz. Sizler heyecanlısınız. Önemli bir başlangıcın arefesinde bulunuyoruz. Bu görevleri layıkıyla yerine getireceğinizden şüphemiz yok.

Özellikle tüm bu çalışmayı yaparken devlete ve millete hizmet etme yolunda sizlere üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rehberiniz daima hukuk olsun. Ve korumanız gereken kırmızı çizginiz de insan onuru ve haysiyeti olsun. Suçlu zaten cezasını mahkemece vermiş ve infaz edilmek üzere emanet edilmiş bir kişidir. Ayrıca bir cezalandırmaya tabi tutulmaması lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan infaz koruma memurları yemen etti. Yemen töreni öncesi Bakan Gül'ün konuşması sırasında baygınlık geçiren aday memura sağlık görevlileri salonda müdahale etti.