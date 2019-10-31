İnovasyon Merkezleri ilköğretim öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor

Aşkale Çayköy Mahallesi'nde bulunan Karafatma Ortaokulu'nun 6. ve 7. sınıf öğrencileri, ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Naim Ürkmez ve Karafatma Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Selim Tazegüllü ve Fen Bilimleri Öğretmeni Adem Aslan eşliğinde öncelikle Edebiyat ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni gezdiler.

Sonrasında ise öğrencilere Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serkan Örtücü tarafından inovatif düşünme hakkında verilen semineri dinlediler.

Öğrenciler, YÜTAM'ı gezdikten sonra Üniversitemizin Yaşam Merkezi'nde öğlen yemeğine iştirak ettiler. Son olarak Mucitpark'ta kendileri için hazırlanan etkinliğe katılarak okullarına döndüler.