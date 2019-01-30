İnşaat firmaları Almanya'da düzenlenen Bau İnşaat Fuarına katıldı

DAİB koordinasyonu ve Ticaret Bakanlığı'nın Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği çerçevesinde 14-17 Ocak 2019 tarihlerinde Almanya'da düzenlenen ve sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından biri olan Bau Münih uluslararası Mimarlık Yapı ve İnşaat Fuarına inşaat ve bağlı sektörlerde faaliyet gösteren 25 firma ile katılım sağlandı.

Heyete, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, Elazığ Ticaret ve Odası Başkanı Asilhan Arslan ve Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan da katıldı.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver başkanlığında, uluslararası profesyonel ziyaretçi grup olarak kabul edilen heyet üyeleri fuardaki görüşmelerine başlamadan önce BAU Fuarı ana organizatörü tarafından düzenlenen karşılama toplantısına katıldı. Bu toplantıda BAU fuarı Genel Direktör Yardımcısı Markus Sporer tarafından heyet üyelerine fuara ve Almanya inşaat sektörüne ilişkin kısa bir sunum yapıldı. Sunumda BAU 2019 fuarının rekor katılımcı sayısına ulaştığı belirtilerek aynı zamanda içlerinde DAİB heyetinin de bulunduğu çok sayıda profesyonel ziyaretçinin fuarı ziyaret edeceği belirtildi. Karşılama toplantısından sonra heyet üyesi firmalar fuarda bulunan ve heyet üyeleri için potansiyel ithalatçı konumunda olduğu değerlendirilen Alman firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

BAU fuarını ziyaret ederek ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren heyet üyeleri BAU Industrie Derneği Bavyera Şubesini ziyaret etti. BAU Industrie CEO'su Thomas Schmid ile Derneğin Yapı İnşaat Birimi Müdürü Werner Goller tarafından kabul edilen heyet üyelerine BAU Industrie kurumuna, Almanya ve Bavyera inşaat sektörüne ilişkin detaylı bir sunum yapıldı.

BAU Industrie Bavyera'ya üye firmaların Almanya dışında Meksika, Katar, Çin gibi çok farklı coğrafyalarda tamamladıkları projeleri bulunmaktadır. Bu çerçevede Dernek CEO'su Schmid üçüncü ülke pazarlarında Türk müteahhitler ve malzeme tedarikçileri ile kendi üyeleri arasında iş birlikleri tesis edilebileceğini değerlendirdi.

Almanya ihale kanunu, BAU Industrie çıraklı eğitimleri, işbirliği kuruluşları vb. hakkında da heyet üyelerine detaylı bilgi sunan Schmid'e teşekkür eden DAİB Yönetimi Kurulu ve heyet Başkanı Tanrıver, BAU Industrie ile gerçekleştirilen bu toplantının bundan sonraki işbirlikleri için bir başlangıç olmasını ümit ettiğini belirtti.

15 ve 16 Ocak 2019 tarihlerinde BAU fuarında görüştükleri inşat firmalarının özellikle mühendislik anlamında geldikleri noktadan son derece etkilendiklerini ifade eden Tanrıver, heyette yer alan üyelerinin gerek fuarda bir araya geldikleri Alman firmalarına gerekse BAU Industrie Bavyera üyesi olan inşaat firmalarına ürün ve hizmet sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyacaklarını, DAİB olarak da BAU Industrie kurumuna ve üyelerine Türkiye ve çevre ülke / bölge pazarlarında ihtiyaç duymaları halinde her zaman destek olacaklarını belirtti. Tanrıver, özellikle alt yapı projelerine malzeme sağlayan üretici ve ihracatçılarımızın kurulan bu bağlantıdan zaman içerisinde somut kazanımlar elde edebileceği değerlendirdi.

Heyet programındaki son resmi görüşme kapsamında Münih Başkonsolosu Mehmet Günay ve Münih Ticaret Ataşesi Ayman Ertem Çoban ile bir arya gelen heyet üyeleri Almanya ve Bavyera pazarına ilişkin detaylı olarak bilgi aldı.

Münih'e gerçekleştirilen ticaret heyeti organizasyonu kapsamında katılımcı firmalar BAU İnşaat fuarında Almanya'nın önde gelen inşaat firmaları ve inşaat malzemesi ithalatçıları ile görüşme imkanı buldu. Fuar toplamda 250 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, bu ziyaretçilerin 85 bini yabancı konuklar oldu. Bu çerçevede her iki yılda bir düzenlenen BAU fuarı sadece Almanya pazarını değil, diğer ülke pazarlarını da hedefleyen firmalar için önemli bir vitrin konumunda olduğu belirtildi.

DAİB Başkanı Tanrıver yaptığı açıklamada, “Bölgemizden yapılan ihracatın arttırılması ve üyelerimizin ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, sektörün yeni trendlerini yerinde görüp ARGE ve İnovasyon odaklı yapacakları çalışmalarda ufuklarının açılması açısından bu ve benzer faaliyetlerimiz 2019 yılında da hükümetimizin 2023 vizyonu ve hedefleri çerçevesinde ara vermeden devam edecektir. Firmalarımızın bu faaliyette gerek yaptıkları ikili iş görüşmeleri gerekse edindikleri tecrübeleri ihracatçılarımıza katma değer sağlayacaktır.

Ayrıca; Heyet programı sırasında gerçekleştirilen bu faaliyetler ile ihracat yapanların ihracat miktarlarının artırılması, hiç ihracat yapmamış firmalarımızın da gerek yabancı alıcılarla ticari görüşmeler yapmak, gerekse ürünlerinin dış pazardaki durumunu gözlemlemek, aynı sektördeki rakiplerini tanımak ve ihracat tecrübesi edinmelerine imkan vermenin yanı sıra, ülkelerimiz arasındaki mevcut ikili ticari ilişkilerin ve genel anlamda dış ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına yardımcı olmak gibi hususlar hedeflenmiştir” diye konuştu.