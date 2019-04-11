İnşaat Sektörünün kalbi Erzurum'da atıyor

Ş.'nin işbirliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Erzurum İnşaat, Gayrimenkul ve Kent Fuarları'nın açılışı bugün düzenlenen törenle yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, “Erzurum'un turizm değerlerine 5 yılda yeni bir ivme daha kazandırdık. Orta Doğu'nun en büyük yatırımının hayata geçmesiyle birlikte Erzurum şimdi fuar merkezi olarak da anılmaya başlandı” dedi. 2014 yılında kentte düzenlenen fuarların nitelik ve fiziki durumlarını ifade ederek söze başlayan Başkan Sekmen, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimiz mart seçimlerinden kısa bir süre sonra, yani bugün olduğu gibi 5 yıl önce yine bir fuar açılışına katılmıştık. Yakutiye Kent Meydanı'nda kurulu kocaman bir çadırda Kitap Fuarı'nı açmış ve Erzurum halkına tam da o gün bir söz vermiştik. Erzurum'a kongre ve fuar merkezi kuracağız, demiştik. Hamdolsun, bugün burada gördüğünüz bu dev yatırım, sadece verdiğimiz sözü yerine getirdiğimizin bir kanıtı olarak karşımızda durmuyor, aynı zamanda Erzurum'a kazandırdığımız önemli bir nitelik olarak da kayıtlara geçmiş bulunuyor. Orta Doğu'nun en büyük fuar merkezini Erzurum'da inşa etmiş olmanın verdiği haklı gurura ilaveten şimdi de bu fuar merkezinde ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz.”

“FUAR SEKTÖRÜ SAYESİNDE KENTTE YENİ İŞ ALANLARI OLUŞACAK”

Başkan Mehmet Sekmen, fuar sektörü sayesinde kentte yeni iş alanlarının oluşacağını bildirdi. “Son yılların en popüler turizm çeşitlerinden birisi olan fuar turizmi, kuşkusuz şehirlerin tanıtımına da önemli katkılar sağlamaya başlamıştır” diyen Sekmen, şöyle devam etti: “Bugün gelişmiş birçok ülkede ve şehirde fuar ve kongre turizmi çok geniş ölçekli bir ekonomiye dönüşmüş, fuarcılık sektörü sayesinde yeni iş alanları ve istihdam olanakları oluşmaya başlamıştır. Erzurum da bu manada ortaya çok büyük bir iddia koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdiğimiz fuar merkezimiz, hizmete açıldığı günden bu zamana kadar etkin birçok organizasyona imzasını atmış, Türk fuarcılık zincirine bir halka olarak artık Erzurum da eklenmiştir. Kitap fuarlarımızı tarım ve hayvancılık fuarları izlemiş, burada gerçekleştirilen her bir organizasyon, şehrin canlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Kitap fuarlarımıza iştirak eden yayınevleri ve çok sayıda yazar, Erzurum'da bir sinerji oluşturmuş, buna ilaveten sektörel fuarlar sayesinde de, üretici ve tüketiciler bir araya getirilmiştir. Bu fuarlar, aynı zamanda yeni iş ortaklıkları ve ekonomik atılımların önünü de açmıştır. Fuarlarımıza katılmak için Erzurum'a gelen markalar, çeşitli bayilik anlaşmalarından tutunuz da, toptan ve perakende satışlara varıncaya kadar birçok atılım içerisine girmiş ve Erzurum'da ekonomik bir canlılık oluşmasını sağlamıştır. İşte bu süreçlerden birisi daha bugün açılışını yaptığımız Doğu Anadolu Erzurum İnşaat, Gayrimenkul ve Kent Fuarları ile start alacak.”

“FUAR SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİN DE ÖNCÜSÜDÜR”

Fuar sektörünün kentsel sürdürülebilir gelişimin de öncüsü olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bugün açılışını yaptığımız bu fuarda inşaat sektörünün markaları Erzurum'da vitrine çıkacak, sektöre bağlı onlarca iş kolunda faaliyet gösteren esnafımız ve tüccarımız bu fuar vesilesiyle yeni kazanımlar elde etme fırsatı yakalayacak. Ve geride bıraktığımız her fuar organizasyonu, karşımıza daha sonra çok daha kapsamlı bir biçimde çıkacak ve bu hareketlilik devam ettikçe uluslararası markaların gözü de Erzurum'a çevrilmiş olacak. Bu anlamda kısa vadede bölge ülkelerini en büyük hedef kitlemiz olarak görmekteyiz. İnşallah yakın bir gelecekte Erzurum'un turizm zenginlikleri arasında fuarcılığı çok özel bir konuma oturtmuş ve kadim şehrimizi hem Türkiye'nin ve hem de bölgemiz ülkelerinin önde gelen fuar merkezleri arasına taşımış olacağız. Bu vesileyle Doğu Anadolu Erzurum İnşaat, Gayrimenkul ve Kent Fuarı'na katılan yerli ve yabancı tüm firmalara teşekkür ediyor, üretici ve tüketiciyi bir araya getiren bu güzel buluşmanın hayırlı ve bereketli kazançlara vesile olmasını diliyorum.”