“İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” semineri

“İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” projesi kapsamında merkez ve ilçelerdeki ortaokul ve liselerde görev yapan 150 Bilişim Teknolojileri ve Rehber öğretmenine Erzurum Lisesi Konferans Salonunda Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Birimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Adem Peker tarafından seminer verildi.

Düzenlenen seminerde; Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinin yaşantımızın vazgeçilmezi haline geldiğini, bu teknolojinin yaşamı olumlu ve olumsuz yönde etkilediği, internette çok fazla vakit geçirmenin ruh sağlığının bozulmasına yol açabildiğini, öğrencilerdeki ders başarısızlığı, öfke problemleri, yalnızlık, kişilerarası sorunların artmasının buna örnek teşkil ettiğini bu durumun özellikle gelişim çağındaki çocuklar için çok büyük riskler taşıdığını, bu risklerin en aza indirilmesi yada ortadan kaldırılmasının internetin bilinçli ve güvenli kullanımı ile gerçekleştirileceği konuları ele alındı.

Emniyet Müdürlüğünün organize ve koordinesiyle projeye katkı sağlayan Atatürk Üniversitesi ve Milli Eğitim müdürlüğümüzce yürütülen proje kapsamında; 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 46 lisede eğitim gören 6521 lise bir (dokuzuncu sınıf) öğrencisine ve 434 öğretmene Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli uzman bir personel tarafından ‘İnternetin Bilinçli Ve Güvenli Kullanımı' konulu sunum yapıldı.

Yapılan çalışmaların gençler üzerinde olumlu izler bırakabilmesi, oluşturulacak güven ortamı ve öğrencilerle iletişimin devam edebilmesi, fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencilerin internette geçirecekleri süreleri spor yaparak geçirmeleri amacıyla seminerlere katılan okullarımızda kullanılmak üzere futbol, voleybol ve basketbol topu gibi hediyeler verildi.

Proje kapsamında Atatürk Üniversitesi Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Koordinatörlüğü Ofisince öğrencilerin interneti sağlıklı veya sağlıksız olarak kullanım düzeyini ölçmek için 20 okulda 400 öğrenciye Problemli İnternet Kullanım Ölçeği kullanılarak anket yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılı içerisinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzce ilimiz merkezinde eğitim veren 104 ilk ve ortaokulda 16.304 öğrenci ile 944 öğretmen ‘Öğrenciler İçin Temel Güvenlik Kuralları' konularında bilgilendirildi.