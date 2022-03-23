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İntihar notu bırakarak ortadan kaybolmuştu, cansız bedeni gölde bulundu

Erzurum’da arkasında intihar notu bırakarak ortadan kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin Tortum Gölü’nde cansız bedenine ulaşıldı.

Erzurum'da arkasında intihar notu bırakarak ortadan kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin Tortum Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı.


Edinilen bilgilere göre, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan Furkan Polat (22), 18 Mart Cuma günü arkadaşına intihar edeceğine yönelik mesaj atarak ikametgahından ayrıldı. Ailenin ihbarı üzerine Polat'ın aracının Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolünde son olarak Uzundere ilçesine giriş yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma tarafından yapılan incelemeler sonucu araç Pirinkayalar Geçidi Cam Teras önünde park halinde bulundu. AFAD ve Jandarma Su Altı Timleri, Tortum Gölü'nde arama çalışması başlattı. 6 gündür süren arama çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni öğle saatlerinde dalgıçlar tarafından gölde bulundu.

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