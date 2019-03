IPARD II 5. Başvuru Çağrı Proje Lansman toplantısı gerçekleşti

başvuru çağrı proje lansman tanıtım programı Erzurum Ticaret Borsasında düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum il Koordinatörlüğü'nün çalışmaları, Erzurum Ticaret Borsası'nın destekleri ile hazırlanan IPARD II 5.Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı düzenlenen program çerçevesinde gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına; Erzurum Valisi Okay Memiş, TKDK İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı Hakan Oral, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Merkezi Müdürü Şerafettin Çakal, Ticaret İl Müdürü Muhammed Güneş Ziraat Bankası Bölge Yönetici Eroğlu Er, Ziraat Bankası Erzurum Şubesi Müdürü Ümmet Bilmez, Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muammer Aydın ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz, Kamu Kurum Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler ile çiftçiler katıldı.

Vali Memiş: “Tarım ve Hayvancılık uzmanlarımız, çiftçilerimize devlet kaynaklarından yararlanma konusunda destek olmalı”

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan proje tanıtım programının açılışında bir konuşma gerçekleştiren Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı konuşmada Tarım ve hayvancılığın önündeki engelleri devletimizin destekleri ile aşmaya devam ettiklerini vurgulayarak, “Yaklaşık 5 aydır Erzurum Valisi olarak görev yapmaktayım. Görev yaptığım süre zarfında, devlet kaynaklarımızı çarçur etmeden, tarım ve hayvancılık odaklı çalışmayı kendimize görev edindik. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel bir önem verdiği Erzurum'da şimdiye kadar yaklaşık 30 Milyon TL'lik bir kaynağı tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimizin kullanımı için Tarım il Müdürlüğümüzü görevlendirdik. Bizler sizlere hizmet için buradayız. Çiftçilerimizin her daim Tarım İl Müdürlüklerimiz ile irtibatlı olmalarını istiyoruz. Çünkü desteklerden ve hibe programlarından ziyadesi ile faydalanmalarını istiyoruz. Bu konuda da tarım ve hayvancılık uzmanlarımıza büyük görev düşüyor. Uzmanlarımız çiftçilerimize kılavuz olmak zorunda. Yani Devlet kaynaklarından nasıl yararlanacakları konusunda kendilerine yol göstermelerini istiyorum.” dedi.

Başkan Oral: “Süt sektöründe yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması demek, et sektöründeki sorunların ortadan kalkması demektir”

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, tarım ve hayvancılığın önündeki engellerin destek ve hibelerle aşılabileceğine vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti. “Bildiğiniz üzere Erzurum İli Tarım ve Hayvancılık yönünden Türkiye'nin önde gelen illeri arasındadır. Erzurum ilinde hayvancılıkla uğraşan ve ürün işleyen üreticilerimizin mevcut koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. IPARD proje hazırlama aşaması, üreticilerimiz ve yatırımcılarımız açısından süreci zorlaştıran önemli bir faktördür. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin imzaladığı IPARD Projesi hazırlama işbirliği protokolü kapsamında Erzurum Ticaret Borsası olarak, üreticimizden ve yatırımcımızdan ücret talep etmeksizin danışmanlık hizmeti sunmaya başlıyoruz. Tüm yatırımcılarımızı da davet ediyoruz. Erzurum Ticaret Borsası olarak yürütücülüğünü yapmış olduğumuz “Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi” kapsamında, bütçemiz 4.618.500,00 TL olup, Erzurum İlinde süt sektöründe yaşanan en önemli sorun olan kaliteli çiğ süt elde edilmemesi hususunun ortadan kaldırılmasını hedeflemekteyiz. Süt sektöründe yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması demek, et sektöründeki sorunların ortadan kalkması demektir. Dolayısıyla tüm tarım sektörünün direk ve endirekt desteklemiş olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşamış olacağız. Yine tarım ve hayvancılığa dayalı olan, üreticilerimizi yakından ilgilendiren ve kalite standardının sürdürülebilirliği açısından (süt ve süt ürünleri; et ve et ürünleri; bal gibi hayvansal ürünler ile tarımsal ürünler) gerekli bütün analizlerin yapılması amacıyla geliştirilen, Romanya Ticaret Odası ile ortak yürütülen (Euro Chambers) tarafından bütçelendirilen 150.000,00 Euro'luk modernizasyon projemiz devam etmektedir. Yine Borsamız tarafından Borsa Kompleksi Projemizin 1. etap bütçesi 10.000.000,00 TL olup, ajansa başvurusu yapılmıştır. Bu projemizle üreticilerimizin tarımsal ürünlerinin gerçek piyasa fiyatı ve uygun satış zamanının sağlanabilmesi amacıyla depolama hizmeti verilecektir. Projenin 2. etabı ise, Lisanslı Depoculuğa geçiş sürecidir. Erzurum İlindeki ziraatçimizin ve üreticimizin devletimiz tarafından verilen Lisanslı Depoculuk teşviklerinden yararlanmaları sağlanacaktır. Kadın çiftçilerimizin kalkınmalarını hedeflediğimiz Erzurum İlinde solucan gübresi üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla sunmuş olduğumuz projemizin bütçesi 655.500,00 TL olup, Atatürk Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecektir. Geri dönüşüm kapsamı taşıyan projemizde, Atatürk Üniversitesinde üretim merkezi kurularak, Erzurum'da çiftçimize yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Atatürk Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz “Erzurum İli'nde Doğru Yem Bitkisi Haritası” Projemiz devam etmektedir. Ayrıca Başvuruda bulunacağımız projelerimiz ise Örnek Köy Et Sektörü, Örnek Köy Süt Sektörü ve Ortak Pazarlama Merkezi Projelerimizdir.” şeklinde konuştu.

TKDK Koordinatörü Özlü: “Lokomotif Sektörlerden biri olan hayvancılığı desteklemeye devam ediyoruz.”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Atilla Özlü ise 2019 yılı çiftçilerimiz için yeni bir fırsat olduğunu vurgulayarak, Erzurum İli'nin lokomotif sektörlerinden biri olan hayvancılığa yönelik yatırımları desteklemeye devam ettiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK, 16 Şubat 2019 tarihinde yayınladığı çağrı ilanında 42 ilde yapılacak Tarımsal İşletmelerin ve Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için 250 milyon avro (1.5 Milyar TL) bir destek bütçesi ayırdığını duyurdu. Bu çağrı ilanında desteklemelerin IPARD II Programı kapsamında olup hibe oranlarının %40-70 arasında değiştiği ve toplam yatırım süresinin 18 ay ile sınırlı olduğu bildirildi. Söz konusu proje çağrısında hayvancılık (büyükbaş ve küçükbaş, kaz, hindi ve broyler) sektörü için proje başvurularının 8 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında, diğer sektörler için ise 8 Nisan 2019 - 24 Mayıs 2019 tarihleri arasındadır. Her iki yatırım başlığı içinde oldukça ciddi bir destek bütçesinin bulunduğunu ve bu bütçeden ilimiz yatırımcılarının daha fazla yararlanması için bütün yatırımcıları projeleriyle birlikte il koordinatörlüğüne davet ettiğini ifade etti. Özlü, 5. Başvuru çağrısı için 250 milyon avro'luk bütçenin %68'lik (170 milyon avro) kısmının manda yetiştiriciliği de dahil olmak üzere büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektörü kapsamında “süt ve besi” ahır ve ağıllarının yeniden yapımına veya mevcutlarının yenilenmesine, kanatlı et sektörün de “hindi ve kaz” yetiştiriciliği için yeni ve mevcut işletmelerin kurulumuna, “broyler” yetiştiriciliği ve “yumurta tavukçuluğunda” ise kapasite artırımı olmadan aktif ve mevcut işletmelerin modernizasyonuna ayrıldığını belirtti. Ayrıca katma değer oluşturan Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik sektörlere de 80 milyon avro'luk bir bütçenin ayrıldığını ifade etti. Bu kapsamda kırmızı ve kanatlı eti işleme, süt işleme, su ürünleri işleme, meyve-sebze işleme ve paketleme tesislerinin, süt toplama merkezlerinin ve soğuk hava depolarının kurulumunun desteklenecek. Bu dönemde üretici örgütlerine yönelik önemli bir fırsat sunulduğunu böylece üretici örgütlerinin kendilerinin veya ortağı oldukları tüzel kişiliklerin ahır yapımında ve süt toplama merkezlerinin kurulumunda hibe desteğinden faydalanabileceklerini belirtti. Ayrıca, üretici gruplarının dâhil oldukları projelerin hibe destek oranlarının özel ve tüzel kişiliklere oranla daha yüksek olduğunu ifade ederek üretici örgütlerinin böyle bir fırsatı kaçırmamaları gerekmektedir. Tüm yatırımlarda uygulanmak üzere yatırımlara ait uygun harcama tutarları üzerinden KDV muafiyeti uygulanacağını da belirterek böylece yatırımcılar için hibe destek oranlarının daha karlı bir duruma geleceğini vurguladı. Diğer taraftan yine tüm yatırımlar kapsamında mevzuata uygun mevcut ya da kurulacak yeni işletmeler için 300 kW'ye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımlarının da destek kapsamında olduğunu söyledi. Bu nedenle projelerinde enerji yatırımı bulundurmak isteyen yatırımcıların Lisanssız Elektrik Yönetmeliğinin 7. Maddesi uyarınca yenilenebilir enerji yatırımı kapsamında “muafiyet belgesi” almak için 25 Mart 2019 tarihine kadar bir dilekçe ile Erzurum İl Koordinatörlüğüne başvurmalarının gerektiğini belirtti.

Ayrıca Koordinatör Özlü hibe ve destek programları için detaylı bilgi almak isteyen tüm yatırımcılarımızın vakit geçirmeden İl Koordinatörlüğümüzle irtibata geçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.