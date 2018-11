İPEKYOLUSİFED yönetimi Erzurum Valisi Memiş ile görüştü

İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, başkanlığında yönetim kurulu ile birlikte Erzurum'a yeni atanan Vali Okay Memiş' e hoş geldin ziyaretinde bulunarak makamında ziyaret ettiler.

İPEKYOLUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Erzurum' a atanan yeni Erzurum Valisi Oktay Memiş ile görüşen İPEKYOLUSİFED Başkanı Alim Federasyonun yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi vererek Erzurum'un kalkınması ve hak ettiği konuma gelmesi için hazırlamış oldukları projeleri bir rapor halinde sunarak destek istedi.

İPEKYOLUSİFED Yönetim Kurulu üyeleri Necdet Aydın, Zekiye Çomaklı, Selim Mesut Atılgan, Zeynep Polat, Yaşar Aras ve Tuğçe Meniye'nin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin sonucunda İPEKYOLUSİFED' in bugüne kadar yaptığı çalışmalarını takdir ve beğeniyle karşılayan Erzurum Valisi Sn Okay MEMİŞ İpekyolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu'na destek sözü verdi. Vali Memiş, projelerle ilgili Bakanlık makamlarından randevu alarak İPEKYOLUSİFED' in Erzurum için yapacağı tüm çalışmalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.